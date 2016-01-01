Солист "Челси" Алексей Корзин рассказал о загадочной смерти жены

Накануне, 7 апреля, стало известно о трагедии, случившейся в семейной жизни певца Алексея Корзина, прославившегося в составе группы "Челси". У артиста умерла супруга Екатерина. Ей было 34 года.

Теперь на связь вышел сам исполнитель. Он не стал вдаваться в подробности, однако сообщил, что его избранница умерла во сне. Пока ни врачи, ни эксперты не назвали официальную причину смерти Екатерины. Она будет известна только после проведенных экспертиз. Кроме того, Корзин подчеркнул, что жена не жаловалась на проблемы со здоровьем, передает Starhit.

"Ничего такого не было, что могло бы привести к случившемуся", - отметил артист.

Напомним, что Екатерина родила Алексею двоих детей. Старший сын появился на свет в 2016 году, а младший — в 2021-м.