Нежелание Европы исполнить пожелание США в части восстановления доступа России к системе обмена межбанковской информацией SWIFT грозит поставить под угрозу мирные переговоры по Украине. Об этом предупреждают информированные источники.

Как пишет Responsible Statecraft, мирные переговоры в Саудовской Аравии "приблизили Россию и Украину к возобновлению Черноморского зернового соглашения 2022 года и прекращению огня на море".

Однако на пути "даже этого скромного успеха" стоят страны Европы и киевский режим, "наотрез отказавшиеся даже от незначительных уступок Москве". Одной из них является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и подключение его к SWIFT.

Не исключено, что президенту США Дональду Трампу придется договариваться с европейскими политиками отдельно, чтобы изменить их мнение. Однако все это ставит под угрозу срыва обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее осведомленные источники рассказали, что Евросоюз в обозримом будущем не собирается вносить изменения в санкционный режим против России, включая отстранение российских банков от системы обмена банковскими данными SWIFT.

Между тем Россия продолжает развивать собственный аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключились уже десятки государств. Интерес проявили и в Турции, полагая, что "есть возможности для применения" российской системы.