Песков высказался о якобы присутствии ВСУ в Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал во вторник, 8 апреля, слухи о якобы появлении украинских военных на территории Белгородской области.

Как напомнил официальный представитель Кремля, "о реальном положении на поле боя мы не даем информацию". Поскольку это вопрос, непосредственно относящийся к специальной военной операции, задавать его следует Министерству обороны России, цитирует Пескова РИА Новости.

Оперштаб Белгородской области в своем Telegram-канале опубликовал информация об ударах, нанесенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по региону за минувшие сутки. Никаких данных о якобы появлении украинских националистов в регионе нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в поселке Красная Яруга при выполнении боевых задач ранены два бойца подразделения "Орлан". Политик уточнил, что произошло это в результате атаки дрона.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 8 апреля российская система противовоздушной обороны ликвидировала четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Затем, в период с 6.00 до 8.30 мск, был сбит еще один дрон ВСУ.