Вскоре после начала СВО Алла Пугачева покинула Россию, прихватив с собой дочку Лизу и сына Гарри. Примадонна отправилась в Израиль вслед за молодым мужем, у которого там живут родственники. Однако после обострения палестино-израильского конфликта семейство, вынужденное даже прятаться в бомбоубежище, приняло решение перебраться на Кипр. Там несколько лет назад Пугачева и ее муж-юморист обзавелись элитной недвижимостью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд Примадонны за границу. "Есть популярность, есть известность, есть успешность, а есть уникальное явление — любовь, народная любовь. К сожалению, человек... не знаю, как дальше сказать... не оценил, пренебрег", - с горечью отметила Захарова.

Он высказала мнение, что россиянам следует извлечь урок из произошедшего с Пугачевой. По ее мнению, этот пример "очень страшный", передает РИА Новости.

Ранее прославленный тренер Татьяна Тарасова назвала Примадонну прекрасной певицей и не понимает, почему вокруг Аллы Борисовны такой негатив. Тренер вступилась за певицу и напомнила, как народ ее любил. "Любовь к ней у людей осталась. Я же любила, люблю и буду любить Аллу. Я все ее песни люблю! Пугачева — подарок нашему народу", — заявила Тарасова.