Между Россией и Японией нет никаких официальных контактов по вопросу заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Об этом рассказал во вторник, 8 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политик высказался о публикации "Синей книги" японского МИД, в которой официальный Токио подтвердил нацеленность на заключение мирного договора с Москвой, но одновременно заявил притязания на Курилы, которые считает своими Северными территориями.

Песков напомнил, что "Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране". На этом фоне сейчас никаких контактов с японскими властями нет.

Российские власти исходят из реального положения дел — вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров в сложившихся условиях, цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с послом Японии Акирой Муто различные вопросы двусторонней повестки. Российская сторона указала, что деструктивные шаги официального Токио лишь усугубляют деградацию отношений.

Из-за этого страдают, прежде всего, рядовые граждане Японии. Местные рыбаки пожаловались на проблемы в своем промысле из-за санкций и просят власти своей страны вернуться к хорошим отношениям с Москвой.