Подразделениями группировки войск "Север" ВС России в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области. Об этом во вторник, 8 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Офицер группировки войск "Север" рассказал РИА Новости, что штурмовики ВС России подняли российский флаг в центре Гуево в Курской области.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах Горналя и Олешни Курской области.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за минувшие сутки превысили 290 человек, рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.