Собянин оценил готовность нового городского вокзала "Петровско-Разумовская" на МЦД-1

На пересечении Дмитровского шоссе и Валаамской улицы каждый день трудятся десятки рабочих. Несмотря на плотную городскую застройку и постоянное движение поездов, строительство нового московского городского вокзала "Петровско-Разумовская" МЦД-1 не прерывается ни на один день.

"Строительная готовность городского вокзала составляет около 78%. На объектах ведется монтаж инженерных систем, внутренняя отделка и фасадные работы. Ожидается, что к 2030 году городским вокзалом "Петровско-Разумовская" МЦД-1 ежедневно будут пользоваться около 11 тысяч пассажиров", - сообщила Юлия Темникова, советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

Новый московский городской вокзал станет одним из крупнейших транспортных хабов на севере Москвы. Он объединит строящуюся станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта. В будущем пересадка для пассажиров станет комфортнее и будет занимать всего пару минут.

"В этом году откроем новый городской вокзал "Петровско-Разумовская" МЦД-1. Он обеспечит удобную пересадку между первым и третьим диаметрами, двумя линиями метро и наземным транспортом. Особое внимание уделяем организации работ. Все, что может повлиять на движение поездов, выполняем ночью в технологические окна. В апреле мы сократили их продолжительность с 8 до 4 с половиной часов. Проводим пусконаладку лифтов и эскалаторов", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас на объекте строители монтируют стеклянный фасад площадью почти 5 тысяч квадратных метров, ведется отделка помещений. На платформе уже все практически готово. Осталось только установить освещение и навигацию. Навес выполнен в форме крыла ласточки. Такое инженерное решение строители выбрали неслучайно. В солнечную погоду под ним пассажиры смогут спрятаться от жары, а зимой из-за установленной системы обогрева снег не будет скапливаться на крыше.

Новую станцию строят по стандартам московского транспорта. В будущем она сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из северной столицы. Для прохода на станцию пассажиры смогут воспользоваться эскалатором, лифтом или лестницей. Через железную дорогу проложат безопасный надземный переход. Он свяжет улицы, расположенные рядом.

После открытия городского вокзала путь до центра Москвы или других важных точек станет гораздо проще и быстрее, особенно для жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино, где проживают почти 200 тысяч человек. Они смогут пользоваться современной инфраструктурой в шаговой доступности.