Станции пригородных поездов Москвы и Подмосковья готовят к летнему сезону

Тем временем инфраструктуру более 1000 станций пригородных поездов в Москве и Подмосковье начали готовить к летнему сезону

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании помоют и повторно окрасят скамейки, фасады касс и павильонов. Также заменят треснувшую плитку на платформах и проверят электрооборудование. Работы планируют завершить в мае.

"В работе порядка 1100 станций в Москве, Подмосковье и региональных центрах. Перечень работ обширный. Ведем покраску части фасадов касс, павильонов, погодных модулей, полос безопасности, ограждений. Также приводим в порядок внешний вид информационных указателей и навигационных стендов", - рассказала пресс-секретарь ЦППК Екатерина Леонова.