Жители подмосковного поселка заявили в полицию на соседа, сбившего пса машиной

О том, что случилось с Гимми, пятилетним псом, с рождения обитающим на территории поселка в подмосковной деревне Акишево, жители узнали, изучив записи с камер наблюдения, когда питомец неожиданно пропал. Оказалось: на местной улочке собаку сбил внедорожник, выехавший с парковки одного из домов. После этого водитель ненадолго остановился, и псу удалось выбраться из-под машины. В следующий миг иномарка уже мчалась в сторону ворот.

Жителей поселка случившееся привело в ужас. Гимми здесь всеобщий любимец. Вхож на все участки. Не раз собаку пытались забрать с улицы, но привыкший гулять повсюду и заходить ко всем в гости пес всегда находил способ улизнуть. До глубокой ночи пса искали всем поселком. Нашли на следующий день в теплице на одном из участков.

Он не может ходить, но изо всех сил пытается выбраться из вольера в ветклинике. Кровотечения, подозрение на повреждение органов, иннервация задних лап - еще не полный список последствий наезда. Средства на лечение и уход соседи собирают всем миром. От помощи животному воздержались лишь участники инцидента. Почему - не стали объяснять ни соседям, ни нашей съемочной группе.

"Либо это будет привлечение к уголовной ответственности, если будет доказан факт причинения вреда здоровью животного, либо будет признано просто как ДТП. Тогда хозяин имеет право предъявить водителю требования по лечению животного", - рассказал адвокат Петр Карбанов.

Разбираться в нюансах - теперь дело полиции, куда люди уже обратились с заявлениями на соседа. Параллельно готовят иск в суд для взыскания расходов на лечение пса. Сам же он, несмотря ни на что, рад видеть знакомые лица и одаривает всех лаской и вниманием.