В Музей Москвы передали очередную коллекцию редких экспонатов

Момент волнительный и трогательный. Решение передать часть своего архива в музей - всегда непростое. Коллекционер Никита Томилин принял его, узнав, что в Музее Москвы проходит выставка, посвященная его родному району Новогиреево. У него как раз в собрании дореволюционная газета, посвященная открытию этого поселка. 1908 год. Есть чем удивить.

"Вообще, это первый такой благоустроенный поселок современного типа в Москве, там было мощение, там было уличное освещение, электричество и канализация. Это было престижное место", - рассказывает коллекционер.

Никита коллекционирует так называемые эфемеры, хрупкие предметы из бумаги, газеты, рукописи, письма, которые тяжело хранить в домашних условиях. Одна из главных реликвий - небольшая открытка, а на обратной стороне надпись, которую, вероятно, сделал известный московский коллекционер и меценат Сергей Щукин. Писал он это, скорее всего, из Швейцарии дворянам Пановым. А большая часть передаваемых сегодня экспонатов связана с Москвой начала и середины 20 века. Вот билет большой лотереи 1929 года, которую проводила газета "Вечерняя Москва". Подписчикам, чтобы в ней участвовать, надо было собирать специальные талоны. Но особенно любопытно - из чего состоял призовой фонд. В нем - и велосипед, и самовар.

Есть и оригинальный фотоальбом. Скорее всего - пятидесятых годов прошлого века. В нем фото уже созданных объектов - Московский планетарий, стадион "Динамо", станции метро. И в тоже время - здания так и не построенные. Например, гигантский Дворец Советов.

Тоже родом из пятидесятых - оригинальная коллекционная открытка, символ Фестиваля молодежи и студентов. Большая редкость, считают в Музее Москвы.

В коллекции сейчас почти 900 тысяч экспонатов. Многие из них так же подарены жителями столицы. И сейчас собрание пополняется постоянно - чаще всего уже вещами из двадцатого столетия.

"Казалось бы - двадцатый век. Но вообще-то уже прошло сто лет. И, конечно, пополнять такими материалами нам нашу коллекцию нужно", - отметила Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.

Все подаренные реликвии еще будут изучать и оценивать сотрудники музея. Тем не менее не исключено, что часть новых экспонатов еще успеет присоединиться к выставке про районы Новогиреево и Перово, которую продлили до середины мая.