Воробьев доложил Путину о развитии образования и здравоохранения в Подмосковье

18 тысяч бойцов СВО и членов их семей получили помощь через фонд "Защитники Отечества" в Подмосковье. Об этом доложил Владимиру Путину губернатор Андрей Воробьев на встрече в Кремле.
Поддержка участников спецоперации - одна из приоритетных задач. В числе других - развитие дорожной сети, строительство индустриальных парков, медицинских и образовательных объектов. На полную проектную мощность вышел Детский клинический центр имени Рошаля. В год там получают лечение 140 тысяч маленьких пациентов.
Важная программа - возведение школ, отвечающих всем современным стандартам. В ближайшие месяцы сдадут 25 новых зданий.
Воробьев: Хотел вас поблагодарить за поддержку этих магистральных проектов, они очень важны для наших жителей, для жителей Подмосковья.
Путин: У вас увеличивается количество преподавателей школ, да?
Воробьев: У нас увеличивается и количество школ, Владимир Владимирович, и количество преподавателей. Нам нужно еще усиление по таким дисциплинам, как математика, русский язык, физика, химия, биология. Это востребовано, особенно во флагманских школах, где дети берут большую нагрузку на себя.
Путин: И у вас социальная ипотека, которую вы субсидируете?
Воробьев: Так точно. Мы учителям оплачиваем тело кредита.
Путин: Кредит сами платите. А учитель – только проценты?
Воробьев: Да. Это порядка 20-26 тысяч рублей в месяц получается.
Путин: Зато эффективно.