Воробьев доложил Путину о развитии образования и здравоохранения в Подмосковье

18 тысяч бойцов СВО и членов их семей получили помощь через фонд "Защитники Отечества" в Подмосковье. Об этом доложил Владимиру Путину губернатор Андрей Воробьев на встрече в Кремле.

Поддержка участников спецоперации - одна из приоритетных задач. В числе других - развитие дорожной сети, строительство индустриальных парков, медицинских и образовательных объектов. На полную проектную мощность вышел Детский клинический центр имени Рошаля. В год там получают лечение 140 тысяч маленьких пациентов.

Важная программа - возведение школ, отвечающих всем современным стандартам. В ближайшие месяцы сдадут 25 новых зданий.