В Госдуме открыли выставку "Основы Великой Победы". На стендах - архивные фотографии, плакаты и газеты времен войны.

На торжественной церемонии присутствовали депутаты всех фракций. Экспозицию подготовили по инициативе коммунистической партии. Как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выставка не только рассказывает о победе советского народа, но и показывает неразрывную связь поколений, что особенно важно сейчас, когда перед странной стоят новые вызовы.

"Эта выставка поработает на сплочение и нашу общую победу. Надо собрать все лучшие миролюбивые силы вместе. И такое изобретение, как БРИКС и ШОС, я считаю, это лучшее, что предложено в мировой политике Путиным и Си Цзиньпином. Поэтому призываю всех своих друзей и коллег в Госдуме максимально объединить усилия и добиться для всех нас крайне важной победы", - сказал Зюганов.