Кремль раскрыл детали новых переговоров с США

Очередные российско-американские контакты пройдут по линии Министерства иностранных дел России. Об этом во вторник, 8 апреля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, говоря о запланированных на 10 апреля переговорах в Стамбуле, "это будет по линии Министерства иностранных дел, и, соответственно, ждите информацию от них, от наших коллег из МИДа".

Что касается вероятности возобновления диалога с Соединенными Штатами о новом Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), пока представить себе это трудно, признал Песков. Он пояснил, что это "подразумевает определенный уровень двусторонних отношений, определенный уровень взаимного доверия".

И Москва, и Вашингтон "прикладывают изрядные усилия для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесен страшнейший ущерб в предыдущие годы", цитирует российского политика "Интерфакс".

Наметившиеся признаки оздоровления российско-американских отношений не нравятся Великобритании. Посольство России в Лондоне отмечало, что официальный Лондон из последних сил препятствует мирным подвижкам в урегулировании украинского конфликта.