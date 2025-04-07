"Дорогой друг!": Меган Маркл принесла публичные извинения

На днях Меган Маркл представила свою долгожданную коллекцию продуктов As Ever и распродала ее за час. Джемы, чаи, мед, а также смеси для блинов и песочного печенья бренда супруги принца Гарри разлетелись как горячие пирожки. Одним из самых бюджетных и популярных товаров от Меган при этом стала самая обычная банка малинового спреда за девять долларов.

А теперь стало известно, что всем, кто не успел отхватить свой кусочек непринужденной роскоши на каждый день, пришло электронное письмо от компании, в котором говорится, что "ажиотаж вызвал такой поток трафика на сайте" и "заказы поступали так быстро, что система сайта не успевала за ними, поэтому "ограниченная серия меда из полевых цветов, к сожалению, уже распродана".

Кроме того, все получили послание от самой Меган с обращением "дорогой друг", благодарностью за поддержку, извинениями и красивым автографом в конце. Маркл заверила, что, когда продукция снова появится в наличии, ничего заказывать снова не придется, так как всем, кто не успел сейчас, она отправит баночку меда в качестве подарка.

Как сообщает Nee York Post, самым популярным среди покупателей стал набор "Suits", в который входят лимитированная серия цветочного меда с сотами за 28 долларов, травяные чаи (гибискус, мята и лимонный имбирь) за 12 долларов, смесь для блинов за 14 долларов и песочное печенье с цветочной посыпкой за 15 долларов.