В России предложили создать реестр "женатиков" для борьбы с изменами

Общественное движение "Сорок сороков" предложило создать в России реестр граждан в браке. Предполагается, что этот список будет открытым и там можно будет проверить своего потенциального партнера, не изменяет ли он своей супруге (или она - супругу).

В качестве варианта проверки предлагается отслеживать "женатиков"-обманщиков с помощью "Госуслуг": отправлять запрос в отделы ЗАГС на проверку наличия или отсутствия зарегистрированного брака.

С такой инициативой общественники обратились в Госдуму. Рассматривать это предложение будет руководитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает Life.ru.

Ранее депутаты от ЛДПР выступили с предложением возвращать молодоженам часть расходов за организацию свадебного торжества в пределах 150 тысяч рублей на каждого из супругов. Под "организацией свадебного торжества" подразумеваются услуги свадебных агентств, фотографов и видеографов, работа диджея, кейтеринг, аренда банкетного зала и обслуживание. Компенсировать часть потраченных на лучший в жизни день средств каждый из супругов сможет в течение трех лет с момента заключения брака.