Рособрнадзор назвал условие отмены ЕГЭ

Говорить об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как формы аттестации выпускников российских школ можно будет лишь после того, как будет продумана и подготовлена достойная альтернатива. Такое заявление сделал во вторник, 8 апреля, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Игорь Круглинский.

Как отметил представитель ведомства, появляются очередные законопроекты, связанные с отменой ЕГЭ, но "мы всегда здесь говорим одно — что недостаточно просто взять и отменить, должна быть какая-то альтернатива".

Одновременно с отменой "мы должны предлагать и какой-то новый формат проведения итоговой аттестации вступительных испытаний, чтобы он был понятен людям", но пока такого варианта нет, заявил Круглинский.

При этом чиновник рассказал, что Рособрнадзор готов обсудить с Министерством просвещения и депутатами инициативу отменить ЕГЭ для победителей олимпиад.

Однако он призвал понимать, что речь идет про разные форматы для разных целей: если Единый госэкзамен проверяет освоение федерального образовательного стандарта, то олимпиады нацелены на выявление талантливых школьников, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Государственная дума России на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене Единого государственного экзамена выпускными экзаменами по школьным предметам.

При этом помощник президента Андрей Фурсенко, в бытность которого министром образования России ЕГЭ стал обязательным, заверил, что такой формат более объективен, а сдавать этот экзамен не сложнее, чем классические.