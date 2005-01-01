Светлана Ходченкова спрятала живот под свободным нарядом

Светлана Ходченкова считается одной из самых красивых и востребованных артисток в отечественном кинематографе. Кроме того, актриса успевает играть в театре. При этом Светлана ведет крайне закрытый образ жизни. Она очень редко посещает светские мероприятия, не дает интервью, не снимается на телевидении.

Однако актриса регулярно обновляет свои официальные странички в социальных сетях. Из них можно узнать, что Светлана много путешествует и увлекается танцами у шеста. Говорят, из-за последнего актриса сильно похудела. Одно время многочисленные поклонники даже били тревогу в Сети. По их мнению, Ходченкова довела себя до изнеможения. В связи с этим некоторые интернет-пользователи с ностальгией вспоминают, какой аппетитной была Светлана в своей дебютной картине "Благословите женщину".

Меж тем на страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Ходченкова опубликовала свежую фотографию, на которой запечатлена в серых лосинах, туфельках в тон, светлом пиджаке и белой свободной блузке на запах. Подписчики рассыпались в комплиментах, а некоторые, обратив внимание на наряд артистки, заявили, что, мол, не просто так она спрятала живот. Поклонники выразили надежду на скорое материнство Светланы.

Отметим, что актриса лишь раз официально состояла в браке. В 2005 году она вышла замуж за актера Владимира Яглыча. Однако спустя пять лет они оформили развод. Детей у нее нет.