МИД рассказал, что предпримет Россия в случае атаки США на Иран

Россия не обязана оказывать военную помощь Ирану в случае атаки со стороны Соединенных Штатов, но будет предпринимать усилия по урегулированию ситуации. Об этом рассказал во вторник, 8 апреля, заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

Комментарий дипломата последовал за решением Государственной думы ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, внесенный российским лидером Владимиром Путиным. В то же время отношения между Тегераном и Вашингтоном остаются настолько напряженными, что стороны заговорили о вооруженном противостоянии.

Руденко подчеркнул, что российско-иранский документ не является договором о военном союзе — он не обязывает одну сторону воевать за другую при конфликте с третьей. Однако есть в этом соглашении статьи, касающиеся развития военно-технического сотрудничества и военного взаимодействия.

Например, имеется в договоре пункт о неоказании военной помощи агрессору в случае, если Россия или Иран подвергнутся нападению третьей страны. Также Москва и Тегеран зафиксировали отношение к односторонним принудительным мерам как к противоправным и договорились сотрудничать для исключения такой порочной практики в международных отношениях, цитирует замминистра РИА Новости.

В марте представитель Кремля Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос о том, согласился ли российский лидер Владимир Путин стать посредником между Ираном и Соединенными Штатами на переговорах по обсуждению ядерного оружия. Конкретики при этом не было.

На январских переговорах с президентом Ирана Махмудом Пезешкианом отмечалась важность развития всесторонних отношений. При этом Москва и Тегеран не единожды подчеркивали, что новый межгосударственный договор не направлен против какой-либо другой страны.