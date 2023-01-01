Актер Александр Петров стал отцом

24-летняя жена актера Александра Петрова Виктория родила мальчика. Об этом журналистам сообщили люди из близкого окружения пары. Также, по данным Super, во время беременности и родов Викторию поддерживала профессиональная доула.

О том, что у них будет ребенок, Александр Петров и его супруга Виктория сообщили в социальных сетях. Влюбленные опубликовали фотографии, не оставившие подписчикам сомнения, что Вика беременна. Зимой Александр и Виктория провели гендер-пати в узком семейном кругу и выяснили, что у них будет сын.

Кстати, о беременности пара узнала, когда была в Тобольске. У Петрова случилась рабочая командировка. Увидев положительный тест, Саша и Вика объявили радостную новость по видеосвязи родным. И если мать Петрова от радости расплакалась, то мать Виктории сначала решила, что ее разыграли.

Напомним, Александр и Виктория оформили отношения осенью 2023 года, причем для доброй половины шоу-бизнеса новость стала сенсацией, ведь Петров долгое время встречался с актрисой Стасей Милославской, и общественность была уверена, что актер женится на ней. Однако его избранницей стала совсем другая женщина. Сам Александр Петров впоследствии объяснял, что с первого взгляда влюбился в Викторию.