Стрельба произошла на территории между Южной Кореей и КНДР из-за случайного несанкционированного пересечения границы. Об этом во вторник, 8 апреля, рассказал южнокорейский Комитет начальников штабов.

Как сообщает Yonhap, около десятка военнослужащих КНДР пересекли демаркационную линию в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.

Южнокорейские солдаты сделали устное предупреждение с помощью технических устройств, затем произвели ряд предупредительных выстрелов — военные КНДР вернулись на свою сторону границы, после чего инцидент был исчерпан.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын предупреждал, что его армия применит ядерное оружие при попытке нарушить суверенитет республики — его страна готова использовать все доступные наступательные силы в ответ на агрессию со стороны других государств.

При этом Юн Сок Ёль, находясь еще в статусе президента Южной Кореи, использовал "угрозу северокорейских коммунистических сил" как предлог для собственных внутриполитических разбирательств с оппозицией.