Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн эмоционально отреагировал на сообщение Министерства обороны России об освобождении от украинских националистов населенного пункта Гуево в Суджанском районе.

Как написал политик в своем Telegram-канале во вторник, 8 апреля, "Гуево — за нами!": в центре села стараниями бойцов ВС России взвился российский триколор.

Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе, подчеркнул Хинштейн. Он заявил, что мы "верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу".

Российский лидер Владимир Путин ранее заверил, что Курская область будет восстановлена после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — как только их выбьют с нашей земли, можно будет оценивать ущерб и приступать к работам. Безусловно, не останутся без внимания жители региона, пострадавшие от преступлений украинских боевиков.

Националистам придется ответить за совершенные ими преступления в отношении мирного населения. Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко рассказала, что боевики ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на жителей, которые пытались эвакуироваться из Суджи.