Лолита Милявская объяснила решение не привозить особенную дочь в Россию

У Лолиты Милявской есть дочь Ева. Ей 26 лет. С детства она находилась на воспитании бабушки, матери артистки. Сама же Лолита активно работает, чтобы обеспечить единственной наследнице безбедное существование. До начала СВО мать и дочь певицы жили в Киеве, но потом та вывезла их в Болгарию, где у нее есть недвижимость. Как только у Милявской возникает пауза в гастролях, она едет к самым близким людям.

Меж тем в Сети то и дело возникают разговоры о том, почему Лолита не хочет привезти Еву в Россию. Певица не скрывает, что всему виной особенности развития наследницы - у девушки синдром Аспергера. Это расстройство, характеризующееся специфическими трудностями социального взаимодействия, а также ограниченными, стереотипными интересами и занятиями.

"Нам психолог категорически запретил трогать ребенка. В том месте, где Ева с бабушкой живет в Болгарии, очень спокойная обстановка, размеренная жизнь и мало людей вокруг. Переезд для Евы был бы стрессом. Ведь когда я только перевезла их из Киева в Болгарию, дочь очень тяжело отходила от этого. А теперь, находясь с бабушкой в комфортной среде, она быстро развивается. Москва же — это агрессивная среда с бешеным ритмом жизни, для Евы это пока невозможно", - рассказала Лолита.

Певица не нарадуется на дочь. Она много учится, у нее есть самые разные интересы. Например, она обожает шансон, причем не просто слушает песни в этом жанре, но и глубоко изучает исполнителей, их биографию. У матери и дочери теплые доверительные отношения, сообщает "Мир новостей".

"Обсуждаем мы и вопросы полового воспитания - я называю вещи не вульгарно, а так, как это описано в образовательных книжках", - отметила певица.