Госдума расширила основания включения в реестр иноагентов

Государственная дума во вторник, 8 апреля, приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, которые расширяют основания для признания физического или юридического лица иностранным агентом.

Этим документом предлагается причислять к иноагентам лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если они направлены против ее безопасности.

Наряду с этим поправки предусматривают возможность признания иностранными агентами лиц, вовлекающих других в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов" в том, что касается деятельности иностранных агентов в нашей стране.

При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с призывом в адрес политиков и общественников, которые получали финансирование из-за рубежа. Он предложил им прилюдно покаяться на Красной площади.