Сергея Дроботенко из-за ошибки воспитательницы едва не отправили в интернат для умственно отсталых

Юморист Сергей Дроботенко в шоу "Мой герой" на канале "ТВ Центр" поделился самым сокровенным. Он посетовал, что долгие годы в родном Омске о нем распускали грязные слухи, а в детстве ему и вовсе едва не загубили жизнь.

"В детском саду была история, которая, в принципе, определила мою жизнь в дальнейшем. Она меня так закомплексовала, вы не представляете", — начал артист.

Все началось с обычного задания на уроке по лепке из пластилина. Дроботенко был тогда дошколенком.

"Как сейчас помню, нам раздали картонки и пачку пластилина: "Дети, лепим ковёр". Дети стали лепить - кто солнышко, кто месяц. А Серёжа вылепил что-то в духе Пабло Пикассо или Сальвадора Дали —такие размышления о вечернем небе под Парамарибо, что-то такое. Но я же работал. Я час старался, что-то там придумывал, смешивал краски. А воспитательница посмотрела на это с грустью, потом с диким сожалением посмотрела на меня. Вечером мама пришла меня забирать. И она ей говорит: "Вета Анатольевна, не хочу вас расстраивать, но у мальчика явно отставание в развитии. Поэтому давайте мы ещё за ним понаблюдаем. Но я думаю, что в подготовительную группу ему рановато"", — поделился юморист.

Дроботенко оставили на второй год в садике в старшей группе. "Повторяется всё один в один: те же странные ковры, те же странные стихи, которые я там уже пытался писать и так далее. Это настолько выбивалось из общего ряда, что они всерьёз поставили вопрос, что меня нужно определять не в первый класс, а в интернат для умственно отсталых людей", — посетовал Сергей.

Но тут в дело вмешался папа Дроботенко. Он понял, что с ребенком все в порядке, просто рисование и лепка ему не даются.

"Папа, который до этого не интересовался моими потугами творческими, сказал сакраментальную фразу: "Все бабы - дуры". Значит, определил меня в школу 64 города Омска. В приличную школу. И когда в первой четверти у меня были все "пятёрки", а по рисованию "тройка", мама пришла в детский садик и сказала: "Вы правы, по рисованию он действительно умственно отсталый"", — смеясь заключил юморист.