Трамп указал Европе путь избавления от тарифов

Президент США объяснил Европейскому союзу, как можно отсрочить введение объявленных им импортных тарифов. Предложение Брюсселя о взаимной отмене тарифов на автомобили и промышленные товары Дональд Трамп отклонил, пишет Politico.

Трамп напомнил на пресс-конференции в Белом доме, что у США дефицит торговли с Европейским союзом в размере 350 миллиардов долларов. Один из способов легко и быстро ликвидировать этот дефицит – начать покупать у Штатов энергоносители, пояснил американский лидер.

Ранее с похожей инициативой выступала глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. Вскоре после переизбрания Трампа она предложила начать переговоры о закупке большего количества сжиженного природного газа из США, чтобы избежать возможного ужесточения торговли.