В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за пожаров

Читинские пожарные расчеты спешат на очередной вызов. На улице Береговой горят жилые постройки и сухая трава. Площадь возгорания почти две тысячи квадратных метров.

Тушение осложняет шквалистый ветер. В Забайкальском крае объявлено штормовое предупреждение. В такую погоду любое неосторожное обращение с огнем приводит к масштабному пожару. В регионе зафиксирован 41 очаг возгорания. Преимущественно в лесной местности, из-за чего власти уже ввели там региональный режим ЧС.

Смогом затянута и столица региона. На некоторых улицах видимость нулевая. Ветер приносит едкий дым с полей, которые полыхают вокруг города. Вот кадры, сделанные на трассе "Чита-Романовка". А это уже видео с федеральной автодороги "Байкал" между Читой и Иркутском. Из-за пожара движение по ней временно пришлось перекрыть.

В некоторых районах огонь вплотную подбирается к населенным пунктам. Вот кадры со станции Зудыра, сделанные пассажирами проходящего поезда. Сотрудники МЧС края и Авилесоохраны работают в круглосуточном режиме, борясь с огнём. На помощь им уже выдвигаются коллеги из Бурятии и Амурской области.

Работы предстоит много. Лес в Забайкальском крае горит на площади свыше 11 тысяч гектаров, сообщает МЧС, вновь обращаясь к гражданам, действия которых зачастую и приводят к таким последствиям.

Ситуации с пожарами в регионе держит на контроле и министерство природных ресурсов России. Ее глава Александр Козлов сегодня посетил Забайкальский край. Заслушал доклад губернатора. А также обратился к населению не разводить огонь и не поджигать траву. Уйти от ответственности не получится.

Впрочем, пожароопасная ситуация сейчас не только на востоке России. В зоне риска, по сообщениям Авиалесоохраны, 64 региона. От Сибири до Кавказа. Вот, например, кадры из Дагестана.

Дойдя до нужной точки, сотрудники МЧС и добровольцы приступают к локализации очага возгорания. Из-за того, что техника туда не может добраться, делать это приходится вручную. Устраивать встречный пал. А также копать траншеи, которые не дадут огню распространиться дальше.