Трактор, работавший в поле в районе села Мешковое Шебекинского округа Белгородской области, подорвался на мине. Об этом во вторник, 8 апреля, рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, тракторист выжил — он получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица. Мужчина самостоятельно обратился в местную амбулаторию, где медики оказали ему необходимую помощь. Затем раненого отправили в городскую больницу.

Трактор оказался полностью уничтожен огнем.

Гладков подчеркнул, что все полевые работы проводятся в регионе по особому регламенту, учитывая оперативную обстановку. Однако этот тракторист выехал в поле без согласования, не дав властям возможность обеспечить безопасность проводимых работ.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что взрывоопасные предметы, которые оставляют украинские националисты, часто закамуфлированы под игрушки или предметы быта.

Националистам придется ответить за совершенные ими преступления в отношении мирного населения. Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что боевики ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на жителей, которые пытались эвакуироваться из Суджи.