Анна Ардова сделала пластическую операцию

55-летняя Анна Ардова много работает. Ее график расписан на недели вперед. Однако ради блефаропластики актриса сделала паузу в работе. В свежем интервью она не скрывает, что легла под нож хирурга, и очень довольна полученным результатом.

"Взгляд стал более открытым, лицо — свежее. Реабилитация заняла всего две недели, а через месяц было вообще не видно, что я что-то с собой делала. Так что в будущем, если появится необходимость, и подтяжку себе сделаю и, может, еще что, а почему нет?" - заявила Ардова.

В этом году актрисе исполнится 56 лет, но кто даст?! Анна прекрасно выглядит и может похвастаться подтянутой фигурой. Она ведет активный образ жизни, занимается спортом, тщательно следит за питанием.

"На диетах не сижу, но не ем сахар, мучное, хлеб, картошку, рис и макароны. Ни в коем случае не смешиваю углеводы с белками. Из сладкого позволяю себе конфеты и шоколад на стевии", - сообщила актриса.

Ардова каждое утро делает зарядку, обливается холодной водой. Когда есть возможность, несколько раз в неделю занимается йогой. Популярная актриса подчеркнула, что крайне серьезно относится к здоровью, тщательно за ним следит. Так, каждый год она полностью обследуется, передает lady.mail.ru.