"Он не является ребенком Йоси": Черно сделала шокирующее признание об отце Стефана

Звезды "Дома-2" Иосиф Оганесян и Александра Черно после развода скандалят из-за сына. Отец считает, что мальчик должен жить с ним, но мать с этим не согласна.

Оганесян на всю страну в шоу "Пусть говорят" заявил, что его бывшая жена злоупотребляет алкогольными напитками и из-за этого плохо заботится о сыне. Йося пообещал отобрать Стефана у Саши.

Черно выслушала все претензии от бывшего мужа, но объявила, что бросать пить не собирается, и вообще, в этом она не видит проблемы. Когда же Оганесян стал кричать на бывшую жену, она в ответ закатила настоящую истерику. А потом заявила, что Иосиф не имеет никаких прав на ее сына.

"Ни разу не сказала, что Йося плохой отец. Но теперь скажу тебе так — он вообще не является твоим ребенком, понятно!" — призналась Александра.

Оганесян не мог поверить в услышанное. Несколько минут он просто молчал, а потом из глаз мужчины полились слезы.

"Я сейчас немножко не понимаю, что происходит. Это реально какое-то издевательство… Ты что хочешь сказать?! Ты же понимаешь, если я оставлю с тобой ребенка — он пропадет", — заявил Иосиф.

Ведущий шоу Дмитрий Борисов предложил экс-супругам провести тест ДНК. По его словам, только так можно проверить не врет ли Саша. Однако эксперты поспешили отговорить Оганесяна от этого шага, ведь если будет доказано, что Стефан не его сын, то Черно легко лишит его родительских прав.