Перемещение американских военных из Жешува на другие базы не означает их вывода из Польши — это маневры внутри восточноевропейского государства. Такое заявление сделал во вторник, 8 апреля, польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Слухи о том, что американский контингент могут вывести их Польши, появились после сообщений американского телеканала NBC. По его сведениям, Пентагон обсуждает возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы. Вашингтон стремится к тому, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную оборону.

Однако Косиняк-Камыш заверил, что "американские войска остаются в Польше, но в других местах", а на этой базе будут дислоцироваться в основном норвежские, немецкие, британские и польские войска.

Польский президент Анджей Дуда подчеркнул, что перемещение американских военных согласовано на уровне НАТО — это не предполагает вывод контингента Соединенных Штатов из Польши, сообщает ТАСС.

Американские власти, в свою очередь, пообещали, что "важная работа по содействию военной помощи Украине" через этот польский хаб будет продолжена, просто персонал и техника США переедут в "другие места" на польской территории в рамках "оптимизации военных операций".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал утверждения румынских властей о том, будто Кремль настаивал на выведении войск Североатлантического альянса с территории Восточной Европы. В Бухаресте уверяли, что этот тезис якобы звучал на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии.

При этом официальная Варшава призвала Брюссель рассмотреть вопрос об усилении присутствия войск Североатлантического альянса на границах с Россией и Белоруссией, поскольку "чтобы давать гарантии безопасности кому-то, нужно быть в безопасности самому".