Названа дата визита делегации Украины в США на переговоры по недрам

Украинские официальные лица прибудут в США в конце этой недели для переговоров по соглашению о недрах 11-12 апреля. Как сообщает Bloomberg на условиях анонимности два чиновника, в составе делегации - заместители министров экономики и юстиции Украины.

Источники пояснили, что на переговорах не будет политиков более высокого уровня. Это объясняется тем, что на данном этапе требуются технические консультации. Кроме того, Киев назначил международную юридическую фирму для консультирования по вопросам переговоров.

Киев добивается лучших условий в ожидаемой сделке с Вашингтоном. Соглашение обяжет разоренную войной страну передавать США половину будущих доходов от значительной части своей экономики. Трамп и американские официальные лица рассматривают эту сделку как компенсацию за помощь в десятки миллиардов долларов, оказанную Украине предыдущим президентом Джо Байденом.