Конгресс США нашел способ отменить тарифы Трампа

Американские конгрессмены нашли способ отменить введенные президентом США тарифы. Конгресс США может снять с главы Белого дома Дональда Трампа чрезвычайные полномочия, которые позволяют ему вводить пошлины на импорт из других стран, сообщила сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен.

Как заявила Уоррен в своем аккаунте в социальной сети Х, законодательная ветвь власти имеет полномочия "остановить этот хаос". Конгресс может принять соответствующую резолюцию. По словам сенатора, США впервые в своей истории столкнулись с ситуацией, когда один человек смог разрушить целый фондовый рынок.

Дональд Трамп ранее заявил, что внешний долг стал большой проблемой для США. Введение тарифов, по расчетам президента, позволит его погасить. Трамп не исключает, что дополнительные пошлины на импортные товары станут постоянным явлением.