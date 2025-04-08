Последней видевшая Заворотнюк на публике актриса заговорила: "Она уже догадывалась"

Анастасия Заворотнюк скончалась в конце мая 2024 года. Актриса 5 лет боролась с опухолью головного мозга.

Последний раз на светском мероприятии звезда сериала "Моя прекрасная няня" появилась в 2019 году. Заворотнюк посетила открытие ювелирного магазина в Ереване. Среди приглашенных знаменитостей была и Анфиса Чехова. Теперь выяснилось, что телеведущая последняя, кто общался с Анастасией в публичном пространстве.

Чехова в интервью рассказала, как в тот день вела себя Заворотнюк. Телеведущая не скрывает: они с Анастасией не были близкими подругами. Анфиса не подозревала, что актриса серьезно больна. При этом Чехова признается, что запомнила последнюю встречу с Заворотнюк на всю жизнь.

Телеведущая считает, что уже тогда звезда сериала "Моя прекрасная няня" знала о своей болезни, но все равно она была сильной и улыбалась.

"Она была хорошим человеком, что говорить. Ярким, женственным, приятным, всегда позитивным, харизматичным, очень интересным, смешным. Даже когда мы с ней в последний раз общались в Ереване, она уже, наверное, догадывалась о своем заболевании, все равно она смеялась, шутила, мы много хохотали, вкусно ели. Она всегда была таким лучиком света", — поделилась Чехова в беседе с VOICE.