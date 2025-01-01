Белоусов оценил эффективность боевых роботов

Созданные в войсках боевые роботы показали самую высокую эффективность, заявил глава Минобороны России. Андрей Белоусов провел конференцию по развитию наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения спецоперации.

Министр отметил, что на выставке были представлены образцы робототехнических систем, которые производятся в группировках ВС России. Белоусов пояснил, что в каждой группировке ВС России налажено свое производство наземных роботов.

Глава Минобороны подчеркнул, что роль наземных роботов будет только возрастать. В ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле. Они будут выполнять боевые задачи в рамках общего замысла. А поставки наземных робототехнических комплексов в войска в 2025 году значительно увеличатся.