Солист "Челси" Корзин не отходит от детей после внезапной смерти жены

Алексей Корзин овдовел в конце марта, но поклонникам артист смог об этом сообщить только 7 апреля. Солист группы "Челси" тяжело переживает утрату о не готов публично говорить о смерти своей жены Екатерины.

Известно, что супруга музыканта умерла во сне, ей было 34 года. О каких-либо серьезных заболеваниях Екатерина не рассказывала. Точная причина смерти жены Корзина из "Челси" не известна, ее со дня на день должны назвать эксперты.

О том, как сейчас себя чувствует певец, рассказал PR-директор группы Альберт Гербер. По его словам, утешение Алексей находит в детях. Он сильно сблизился с сыновьями.

"Конечно, ему тяжело. Теперь приоритеты сместились, если раньше он был в работе, то теперь хочется прожить эту утрату дома с семьей, с детьми. Опять же, кого в школу, кого на кружок отправить, в детский сад. Жизнь не стоит на месте. Но Алексей изо всех сил старается проводить больше времени с детьми, им сейчас особо нужна поддержка", — сообщил Гербер.

Коллеги по группе поддерживают Корзина и пытаются отвлекать его. Они считают, что работа должна помочь Алексею пережить горе.

"Родные тоже не оставляют его, когда все случилось, и родители были рядом, и друзья. Многие меняли путевки на отдых, чтобы поддержать Алексея, прилетали к нему. Плюс у него хорошие соседи, он почти не остается один, они готовы помочь. Сейчас важно не быть один на один со своей болью", — поделился PR-директор с Woman.ru.