Трампа призвали избавиться от Украины в случае ее отказа от сделки

Украина обворовывает США. Вашингтону следует избавиться от Киева, если Владимир Зеленский не подпишет сделку по недрам. Такое мнение высказал американский инвестор Дэвид Сакс, ответственный за политику в сфере ИИ и криптовалют в администрации Дональда Трампа.

Как написал Сакс на своей странице в соцсети X, после Китая Украина - первая страна, которая обдирает Америку. США направляют им миллиарды долларов и ничего не получают взамен. Если Зеленский не подпишет то, что ему предложат, Америке следует от Украины избавиться, заключил Сакас.

Ранее стало известно, что визит украинской делегации в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах ожидается с 11 по 12 апреля. По данным украинских СМИ, новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. В Киеве утверждают, что документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном и лишает Украину части суверенитета.