Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен граждан Китая. По словам главы киевского режима, это произошло на территории ДНР, которую он называет украинской. Зеленский рассказал о бое возле Тарасовки и Белогоровки с шестью китайскими военными.

Как заявил украинский лидер, в плен попали двое китайцев. Есть паспорта и их кредитные карты. Глава киевского режима вспомнил о "северокорейцах", якобы воевавших против ВСУ на курском направлении. Зеленский заявил, что есть разница: корейцы воевали на территории России, а китайцы, по мнению украинского лидера - на территории Украины.

Зеленский сам же и объяснил "пользу" этой новости для украинских властей. По его словам, Киеву теперь есть, о чем говорить с американцами, есть надежда, что они изменят свою позицию. Главам МИД и Минобороны Украины поручено связаться с китайской стороной для получения "объяснений".