Выпускники московских колледжей получат возможность поступить в вузы без ЕГЭ

Спрос на выпускников среднего профессионального образования на рынке труда растет. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования и науки.

Как отмечается, московские девятиклассники гарантированно получат бесплатное место в колледже.

"Москва увеличила количество бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч — до 37 тысяч. Впервые нормативно вводится гарантия для каждого московского девятиклассника на бесплатное место в столичном учреждении среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в этом году поступающие в колледж девятиклассники из Москвы смогут сдавать только два ОГЭ вместо четырех - русский язык и математику.

Ранее сообщалось, что выпускники смогут подать заявления одновременно на пять специальностей - либо в одном учебном заведении, либо распределить выбор между несколькими колледжами.