"Завтра Легенда будет уже в Москве": Пашу Техника в цинковом гробу выслали из Таиланда

Паша Техник умер в одной из больниц Таиланда 5 апреля. Около двух недель рэпер был в коме, но врачи до последнего бились за жизнь музыканта. Лишь когда его органы стали отказывать и начался сепсис, медикам пришлось отключить Техника от аппарата жизнеобеспечения.

По просьбе родных было решено отправить тело Паши в Москву. Несколько дней его друзьям потребовалось, чтобы собрать деньги на транспортировку и подготовить бумаги. Предполагалось, что 8 апреля музыкант вернется домой, но в итоге процесс затянулся. И во вторник Техника только выслали в Россию.

"Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена. Завтра Легенда будет уже в Москве", — сообщил в своем Telegram-канале директор рэпера Марк Яровный.

По словам директора артиста, отправить тело самолетом в Москву оказалось очень дорого. За транспортировку отдали 500 тысяч рублей. Лечение в тайской больнице тоже было не из дешевых, и обошлось в 3 миллиона рублей. Деньги собирали со всего мира — скинулись не толко именитые друзья Техника, но и поклонники присылали кто сколько может.

Организацией похорон в Москве занимается Ксения Собчак. Эту информацию подтвердил Яровный. Телеведущая купила место на кладбище для Техника и заплатила за проведение траурной церемонии.

По предварительным данным, прощание с рэпером пройдет в конце этой недели в Храме Павла и Петра в Лефортово. Панихида будет открыта для поклонников рэпера, пишет "КП".