МИД назвал глав делегаций на втором туре консультаций в Стамбуле

Названы главы делегаций России и США, которые встретятся для второго раунда консультаций в Стамбуле. Как сообщили в МИД, российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По данным российского внешнеполитического ведомства, американскую группу на втором раунде консультаций Москвы и Вашингтона представит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Подчеркивается, что место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными.

Министерство иностранных дел России ранее анонсировало новый раунд переговоров с американской стороной. В МИД указали, что встреча сторон пройдет в ближайшее время. Консультации будут посвящены нормализации работы дипломатических миссий двух стран, передает ТАСС.