Мишустин: Низкую стоимость электроэнергии нужно сохранить

В России необходимо сохранить важное преимущество для граждан и бизнеса - низкие тарифы на электроэнергию. Что уже сделано в этом направлении и какие задачи необходимо решить, обсудили сегодня в ходе профильной стратегической сессии в правительстве.

Как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, спрос на электричество в стране в последние пять лет растёт опережающими темпами. Активно внедряются новые технологии, которые снижают энергозатраты на единицу выпускаемой продукции. Также расширяются энергоёмкие секторы, в том числе электротранспорт, центры обработки данных.

В приоритете - стабильное снабжение регионов. В декабре прошлого года была утверждена генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на ближайшие несколько лет. Согласно документу, общий объём вводимого оборудования будет в два раза перекрывать выбывающие электростанции. А суммарная мощность энергосистемы страны вырастет на 15%.

"Основой развития этой сферы станет энергетическая стратегия. Она объединит трансформацию отрасли с процессами, которые сегодня происходят в экономике, учитывая влияние различных сфер", - отметил Мишустин.