Продолжается шестой сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена", реализуемого в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Цель конкурса - выявление обучающихся с активной жизненной позицией, нестандартным мышлением, творческими способностями, активной социальной позицией.

Организаторы мероприятия: Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", автономная некоммерческая организация "Россия страна возможностей".

Конкурс проходит по 12 "вызовам" - от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти.