Продолжается шестой сезон Всероссийского конкурса "Большая перемена", реализуемого в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
Цель конкурса - выявление обучающихся с активной жизненной позицией, нестандартным мышлением, творческими способностями, активной социальной позицией.
Организаторы мероприятия: Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", автономная некоммерческая организация "Россия страна возможностей".
Конкурс проходит по 12 "вызовам" - от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти.