Близкий друг Вячеслава Зайцева: "Легендарного Дома моды больше не существует"

Кутюрье Вячеслав Зайцев скончался два года назад после продолжительной болезни. А скоре умер и его сын Егор. Знаменитый Дом моды перешел к вдове Зайцева-младшего Екатерине и дочке Марии.

Однако, как рассказал бывший директор и близкий друг Вячеслава Зайцева Николай Головин, навести порядок наследники не смогли. Дом моды зачах.

"Я считаю, что нет никаких предпосылок к позитивному развитию Дома моды. Егор всю жизнь боролся с отцом и его окружением. Он одержал условную победу, после чего профессионалов в Доме моды не осталось. Его окружение обещало головокружение от успехов, но ничего такого не произошло", — заявил Головин.

Экс-директор Зайцева отметил, что позитивные изменения должны были произойти ещё при жизни кутюрье, но что-то не заладилось. "Можно с сожалением констатировать, что легендарного Дома моды Вячеслава Зайцева больше не существует. От него фактически остались одни руины. К сожалению, такой печальный финал", — сообщил Николай Головин в беседе с изданием "Абзац".

Напомним, что больше 10 лет назад Вячеславу Зайцеву поставили диагноз "болезнь Паркинсона". Вскоре после этого у Дома моды начались финансовые трудности.