Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству на 2025 год

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал, какие улицы Москвы будут обновлены в этом году. Как отмечается, масштабные работы запланированы на более чем 700 улицах.

"В центре внимания — обновление сразу трех вылетных магистралей: Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе. Также в планах — Новорязанское и Осташковское шоссе, улицы Бутырская, Дубнинская. В Пресненском районе запланировано благоустройство Мантулинской улицы. На проспекте Академика Сахарова — устройство трамвайной линии. А рядом с Главным входом ВДНХ появится третий трамвайный путь. Большая часть работ пройдет за пределами центра города", — сообщил Собянин.

Кроме того, в этом году в Москве будут благоустроены три вылетные магистрали.

"Основная задача благоустройства — сделать городскую среду более комфортной и функциональной для местных жителей, сохранив при этом транзитную функцию магистралей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве в этом году капитально отремонтируют почти 2,5 тысячи жилых домов. Кроме того, будут заменены более 4200 лифтов.