Скопления западных инструкторов в зоне СВО назвали законными целями ВС России

Россия неоднократно предупреждала, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются законной целью для российской армии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

ВСУ устроили в одном из ресторанов Кривого Рога совещание командиров соединений и западных инструкторов. По скоплению военных был нанесен высокоточный удар. В результате потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, передает ТАСС.

Причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне стали непрофессиональные действия ПВО Украины. Выпущенная на перехват украинская ракета упала на жилые здания. Киевский режим обвинил Москву в гибели мирных жителей.