"Богатая, красивая и влюбленная": Малахов показал изменившуюся Елену Степаненко

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном очень редко появляется на публике. Юмористка решила вести уединенный образ жизни.

8 апреля артистка отмечает день рождения, ей исполнился 71 год. С праздником Степаненко поздравил ведущий Андрей Малахов. Он опубликовал в блоге видео с Еленой Григорьевной. "Богатая, красивая и влюбленная! С днем рождения, Лена!" — подписал кадры телеведущий.

На видео Малахов кружит Степаненко в танце. Юмористка одета в приталенное платье и очки с затемненными стеклами. Выглядит она сногсшибательно. После развода Елена Григорьевна сильно изменилась, похудела и стала очень стильно одеваться.

Из-за того, что Степаненко ведет максимально закрытый образ жизни — не посещает светские мероприятия и больше не появляется на телеэкранах, поползли слухи, что она оборвала связи со всеми коллегами. По неподтвержденным данным, сейчас юмористка живет в США и лишь изредка прилетает в Москву.