США выдвинули ультиматум Ирану по ядерной программе

Иран не должен обладать ядерным оружием, Соединенные Штаты этого не допустят, заявил в интервью телеканалу CNBC министр энергетики Крис Райт. По его словам, если исламская республика не откажется от сделки по ядерной программе, Вашингтон ужесточит санкции против Тегерана.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. В нем сообщалось, что американский лидер предпочел бы заключить сделку по вопросу ядерной программы. Трамп пригрозил, что через две недели введет дополнительные пошлины, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов - а вдобавок Трамп пригрозил Тегерану беспрецедентными бомбардировками.

По мнению Райта, очень жесткие санкции могут заставить Иран отказаться от своей ядерной программы. Ранее Тегеран допустил продолжение переговоров через посредников, отказавшись от прямого диалога с США.