Не мысли, а эмоции: политические фейки и мемы слились воедино

В Америке - новый этап партийного строительства. Фейки и мемы уже не отличить от правды. Но они про то же самое. Разрастается хаос, который готов поглотить Америку, а может быть, и весь мир. Страшно и интересно.

Демонизировать Дональда Трампа бесполезно. Он сам себя до того демонизировал, что пугливые сограждане и союзники готовы плескать в его сторону святой водой. А он все не уймётся! Как когда-то декабристы разбудили Герцена, Трамп разбудил Илона Маска. Маск развернул наглядную агитацию - для тех, кому думать некогда и объяснять долго. Например, почему Америке надо дружить с Россией.

Немногие американцы знают, что Америка и Россия, на самом деле, гораздо ближе друг к другу. Между Америкой и Россией всего две мили, если смотреть через Берингов пролив. Любители теорий заговора тут же нашли новый смысл в происходящем. Пока Трамп душит пошлинами всех подряд, против России и КНДР никаких пошлин и не вводили. Как так?

Тем, кто не разучился читать, лучик надежды посылает газета Washington Post: якобы Маск призывает Трампа отменить новые масштабные пошлины, якобы разругались вдрызг. Но Маск и Трамп даже не опускаются до комментирования подобных сплетен.

Целая индустрия круглые сутки пилит мемасы, чтобы аудитория не заскучала. Непритязательной публике нужны эмоции, не мысли. Ее нужно развлекать без остановки - в доступной и наглядной форме. Чтобы было красиво, динамично. И иногда - страшно.

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