Политолог Орлов: У Центробанка есть рычаги, чтобы компенсировать падение цен на нефть

Насколько долгим и глубоким может оказаться спад на биржах? Пойдет ли Трамп на пересмотр своих решений? Какими возможностями располагает Россия для смягчения риска снижения цен на нефть?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Сейчас мы наблюдаем скорее негативный сценарий. Понижательный тренд цены на нефть сформировался. Она еще, возможно, несколько скорректируется, но очень неудачным для нефтяного рынка было то, что ОПЕК+ принял решение увеличить добычу. Это обвалило цены. У Центробанка России есть немало рычагов, чтобы компенсировать это падение. Это и курсовая политика, и политика кредитная", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео.