Киевский режим в ночь на среду, 9 апреля, предпринял более полутора сотен попыток ударить по российским регионам при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 67 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, 29 – над территорией Ростовской области, 15 – над территорией Северной Осетии — Алании, 11 – над территорией Воронежской области, 10 – над территорией Курской области, пять – над территорией Белгородской области, три – над территорией Крыма, два – над территорией Пензенской области, по одному – над территорией Саратовской и Орловской областей, Ставропольского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что атаки беспилотников демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям.

Между тем исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что мы "верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу". Политик подчеркнул, что уже близок час окончательного разгрома противника на Курской земле.